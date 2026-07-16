Нардеп Железняк: на Украине после отставки Федорова — призывы к новому майдану

На Украине после очередной смены правительства призвали к новому майдану Нардеп Железняк: на Украине после отставки Федорова — призывы к новому майдану

Москва16 июл Вести.На Украине стали звучать призывы к новому майдану после решения главы киевского режима Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.

Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

У этой власти было две неизменные традиции: каждую осень и весну готовиться к выборам, которые невозможны из-за (конфликта – прим. ред.); каждым летом увольнять (покидавшего различные должности в этот период Дениса — прим. ред.) Шмыгаля. Теперь можно с уверенностью сказать, что появилась третья традиция — своими эгоистическими решениями провоцировать митинги. Ну хоть где-то системность у них появилась сыронизировал в Telegram-канале украинский нардеп

Таким образом Железняк прокомментировал призыв украинского военного медика Дмитрия Козятинского, который предложил утром 16 июля выйти на митинг в центре Киева в связи с отставкой Федорова.

12 июля Зеленский анонсировал планы обновить состав кабинета министров и сменить Юлию Свириденко на посту премьер-министра. 14 июля Верховная рада отправила ее в отставку, что привело к роспуску всего кабмина.

На следующий день Зеленский направил в Раду представление о назначении главой правительства генерального директора "Нафтогаза" Сергея Корецкого.

Новым министром обороны вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Украины Игорь Клименко.

В свою очередь, покидающий должность Федоров опубликовал в соцсетях прощальный пост о том, что он сделал и чего не успел в качестве руководителя военного ведомства.