Москва14 июл Вести.Возможную замену министра обороны Михаила Федорова главой МВД Украины Игорем Клименко после отставки украинского правительства прокомментировал NEWS.ru политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. По мнению политолога, глава киевского режима Владимир Зеленский вымещает злость от неудач ВСУ на фронте.

Эта замена, продолжил Безпалько, ни на что не повлияет, поскольку обороноспособность страны зависит не от конкретной личности, а от помощи международных организаций и Запада в целом. Он напомнил, что такие замены в условиях вооруженного конфликта на Украине уже происходили несколько раз. В данной ситуации замена Федорова может быть вызвана сразу рядом факторов.

Полагаю, здесь есть несколько причин. Возможно, Зеленский пытается выместить весь негатив на предыдущий состав правительства, в том числе за неудачи на фронте. ВС России освободили Константиновку, значит, министр обороны вместе со всеми отправляется в отставку, а остальные виноваты в неудачах в экономике и в других бедах Украины продолжил Безпалько

По его мнению, Зеленский также стремится назначить на ключевые посты в правительство лояльных себе людей. Также кадровые перестановки просто создают информационный фон, отвлекающий украинских граждан от негативных событий и новостей.

Ранее в журнале The Economist появилась публикация о том, что министр обороны Украины Федоров безуспешно добивался отставки главкома ВСУ Александра Сырского.

Предположение о том, что Федорова заменит Клименко сделала депутат Верховной рады Украины Ольга Василевская-Смаглюк.