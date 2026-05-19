Москва19 мая Вести.В настоящее время на Украине активно идет процесс переформатирования всех оружейных заказов под клиентуру главы Министерства обороны (МО) Украины Михаила Федорова. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Он опроверг информацию о том, что администрация президента США Дональда Трампа стоит за украинским коррупционным скандалом и использует его для давления на Зеленского с целью принуждения к миру. По его словам, реальная причина происходящего – активный передел оружейного рынка на Украине в интересах министра обороны.

Сейчас на Украине идет активно переформатирование всех оружейных заказов под клиентуру [министра обороны Украины Михаила] Федорова. Старые коррупционные схемы, они не ломаются, а берутся под контроль другими людьми, что лишний раз дает основание утверждать, что за всем этим скандалом стоят глобалисты и их представители на Украине - это клан так называемых "соросят", "Пинчуков" и всех остальных, которые хотят повлиять на украинскую политическую власть с целью перераспределения полномочий внутри всей украинской системы власти. И надо сказать, в этом плане они уже определенных успехов добились заявил Килинкаров

По его словам, в случае, если все финансовые потоки Министерства обороны будут под контролем, то частично цель будет достигнута.

Потому что кроме этого у них еще задача состоит в том, чтобы переформатировать украинское правительство. Эта задача стоит на осень. Потому что это правительство, которое сейчас работает на Украине, оно целиком и полностью было сформировано экс-главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, который стал участником этого мегакоррупционного скандала. Он оставил всех своих людей на тех же должностях, на которых они были. Он продолжал контролировать финансовые потоки, он не дал возможности назначить ни одного зама Буданову. Это все связано с тем, что, уходя, он не ушел заявил Килинкаров

Ранее он предупредил главу киевского режима Владимира Зеленского, что после смены власти на Украине его ждет разорение. По мнению Килинкарова, именно ближний круг будет представлять для Зеленского основную угрозу.