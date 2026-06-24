Москва24 июнВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский старается резкими заявлениями и провокациями перебить коррупционный скандал на Украине. Такое мнение высказал политик Спиридон Килинкаров в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".
Зеленский через провокации, определенные террористические акты и другого рода мероприятия, скажем так, пытается перебить информационную повестку, связанную с коррупционным скандалом. Он готов пойти на любые преступления, чтобы переключить фокус внимания украинцев на другие вещи, а не на масштабную украинскую коррупцию, которая имеет место быть. Она и была, но такого масштаба, как при Зеленском, на Украине за весь период независимости не былоотметил он
Килинкаров указал, что новый коррупционный скандал на Украине является неминуемым. По его мнению, это будет связано с финансовыми потоками, которые проходят через украинское Минобороны.
Объективности ради надо сказать, что такого потока финансовых ресурсов на Украину не было за весь период независимости. Я уверен, что всю необходимую базу для реализации коррупционных схем по финансам предоставляют британцы. Именно поэтому они имеют такое огромное влияние на политическую элиту как Украины, так и Европы. Они удерживают свои позиции и имеют колоссальное влияние на принятие политических решенийполагает политик
Ранее депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что Зеленский хочет перенести боевые действия на территорию Белоруссии ради удержания собственной власти.