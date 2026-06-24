Москва24 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский старается резкими заявлениями и провокациями перебить коррупционный скандал на Украине. Такое мнение высказал политик Спиридон Килинкаров в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Зеленский через провокации, определенные террористические акты и другого рода мероприятия, скажем так, пытается перебить информационную повестку, связанную с коррупционным скандалом. Он готов пойти на любые преступления, чтобы переключить фокус внимания украинцев на другие вещи, а не на масштабную украинскую коррупцию, которая имеет место быть. Она и была, но такого масштаба, как при Зеленском, на Украине за весь период независимости не было отметил он

Килинкаров указал, что новый коррупционный скандал на Украине является неминуемым. По его мнению, это будет связано с финансовыми потоками, которые проходят через украинское Минобороны.

Объективности ради надо сказать, что такого потока финансовых ресурсов на Украину не было за весь период независимости. Я уверен, что всю необходимую базу для реализации коррупционных схем по финансам предоставляют британцы. Именно поэтому они имеют такое огромное влияние на политическую элиту как Украины, так и Европы. Они удерживают свои позиции и имеют колоссальное влияние на принятие политических решений полагает политик

Ранее депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что Зеленский хочет перенести боевые действия на территорию Белоруссии ради удержания собственной власти.