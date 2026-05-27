Москва27 мая Вести.В продолжении конфликта на Украине заинтересован не только один глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его оценке, в конфликте напрямую задействованы около миллиона военных. С их семьями эта цифра уже достигает "до трех миллионов человек". С учетом чиновников, силовиков и их семей получается "еще четыре с половиной". В сумме - "шесть миллионов", не считая волонтеров, сборщиков дронов и тех, кто задействован в бизнесе на оборонзаказах.

Мы очень часто слышим, что Зеленский является препятствием к переговорам и к миру. И, казалось бы, все верно, конечно. Режим Зеленского может существовать только в режиме этой самой войны. Это очевидно и понятно. Но один ли Зеленский против того, чтобы мы вышли на какое-то мирное соглашение и завершили конфликт? … У нас есть такое представление, что Украина это страна, потерявшая свою экономику, свою энергетику. И казалось бы, за счет чего они могут там жить и обеспечивать достойный уровень жизни? Ну просто посчитать количество людей, которые задействованы напрямую в этом конфликте. Сколько это людей? … Это целая индустрия сказал Килинкаров

Глава киевского режима также пытается втянуть Европу в конфликт с Москвой, утверждая о якобы угрозе нападения России со стороны Белоруссии, заявил директор венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х. Он подчеркнул, что вместе с этим Зеленский еще и пытается отвлечь внимание от коррупционного скандала.