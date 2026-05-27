В Венгрии заявили о попытках Киева втянуть ЕС в конфликт угрозами в адрес Минска Кошкович: Зеленский пытается втянуть ЕС в конфликт угрозами в сторону Белоруссии

Москва27 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается втянуть Европу в конфликт с Москвой, утверждая о якобы угрозе нападения России со стороны Белоруссии. Об этом заявил директор венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.

Он подчеркнул, что вместе с этим Зеленский еще и пытается отвлечь внимание от коррупционного скандала.

Зеленский пытается спровоцировать Лукашенко. Вероятно, кто-то сказал ему, что, если Россия снова вторгнется с севера, европейцы вступят в войну. Это невероятно безрассудно заявил Кошкович

Ранее Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины могут атаковать руководство Белоруссии. По его словам, Украина начала возводить фортификационные сооружения на границе с республикой.

При этом глава Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что Минск не намерен втягиваться в войну с Украиной, за исключением случая совершения агрессии против белорусской территории.