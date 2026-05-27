Москва27 мая Вести.Главе киевского режима Владимиру Зеленскому выгодно поднимать тему якобы исходящей от Белоруссии угрозы, заявил ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Что такого произошло в Беларуси, что вдруг ни с того ни с сего на Украине начали говорить об угрозе со стороны Беларуси? После отвода российских войск с территории Украины через Беларусь, хочу напомнить, северные границы Украины по линии Беларуси были заминированы на 3 километра в глубину Украины. Что такого [сейчас] происходит в Беларуси, там скопление войск есть? Все военные эксперты говорят, что ни о каком скоплении войск, ни о какой переподготовке речи не идет. И в чем причина, почему он [Зеленский] поднимает тему Беларуси? На мой взгляд, это удобный инструмент давления одновременно как внутри Украины на своих оппонентов, так и на западных партнеров заявил Килинкаров

Политик отметил, что таким образом Зеленский сигнализирует Западу по поводу того, что Киев рассчитывает на новые вооружения и продолжение финансирования.

Более того, полагает Килинкаров, тем самым глава киевского режима подталкивает Запад к тому, чтобы иностранные государства высылали поселившихся там украинцев.

Зеленский в это же самое время обращается к западным партнерам, заявляет им, что украинские мужчины, которые выехали за пределы страны, мол, нужны сегодня и сейчас. И эта история о том, что страны должны посуетиться, предпринять ряд мер, направленных на то, чтобы украинских мужчин, которые незаконно выехали за пределы Украины, были как можно быстрее возвращены на территорию Украины. А затем их на КПП должны встретить сотрудники ТЦК, которые их за уши оттянут и отправят их на фронт. Думаю, на призыв Зеленского о том, чтобы украинские мужчины вернулись на Украину, может откликнуться только один человек. Я имею в виду Михаила Саакашвили добавил он

Ранее Килинкаров указал, что у Зеленского появились серьезные политические проблемы внутри страны. Об этом, полагает он, ярко свидетельствует недавняя встреча Зеленского с представителями с членами своей фракции.