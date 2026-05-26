В Совбезе Белоруссии заявили о 116 залетах БПЛА ВСУ за неделю

Москва26 мая Вести.Украинские беспилотники периодически наносят удары по объектам пограничной инфраструктуры Белоруссии, заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович. Его слова приводит агентство БЕЛТА.

По данным белорусского Совбеза, средства противовоздушной обороны страны ежедневно фиксируют регулярные пересечения границы с Украины боевыми дронами, а также их падения на белорусскую территорию.

В некоторых случаях это не случайные атаки, а попытки поразить элементы пограничной инфраструктуры, прикрываясь якобы случайными залетами подчеркнул Вольфович

Вольфович уточнил, что только за последнюю неделю было зафиксировано 116 таких инцидентов. При этом дежурные силы ПВО применялись 59 раз.

В мае риторика киевского режима по отношению к Минску стала резко агрессивной. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил атаковать руководство Белоруссии, а также приказал возводить фортификационные сооружения на границе.