Москва2 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский ежедневно отслеживает рейтинги, ищет окно возможности, чтобы попытаться легитимизировать свою власть.

Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, все действия Зеленского сейчас направлены на то, чтобы переизбраться на новый срок. Так он видит для себя единственную гарантию безопасности.

Он [глава киевского режима Владимир Зеленский] ищет окно возможности, чтобы попытаться легитимизировать свою власть. Причем я вам хочу сказать, что он готов на любые выборы, кроме конкурентных. И все эти переговоры, которые он ведет с Залужным, Будановым, ведет поиски вариантов конфигураций, которые позволили бы ему без всяких рисков переизбраться. Почему для него это важно? Вот когда очень многие говорят о гарантиях безопасности, все, чем занимается Зеленский сейчас, это ищет варианты вот этих самых гарантий безопасности для себя. И единственной гарантией безопасности для Зеленского является второй срок президентства. Причем в любой конфигурации заявил Килинкаров

Ранее заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что выборы на Украине в ближайшее время невозможны, потому что ранее главной стороной, заинтересованной в выборах, были США, но сейчас они об этом "забыли".