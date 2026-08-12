Политолог считает, что Зеленскому нет дела до фронтовиков, его волнует власть Килинкаров: Зеленский готов бесконечно отступать, его волнует только власть

Москва12 авг Вести.Украинское руководство уделяет приоритетное внимание не ситуации на фронте, а событиям в тылу. Спецслужбы сосредоточены на подавлении протестных настроений, а глава киевского режима Владимир Зеленский готов бесконечно отдавать команды об отступлении лишь бы сохранить личную власть. Такое мнение информационной службе "Вести" высказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Политолог отметил, что действия украинских спецслужб сейчас направлены на борьбу с внутренними протестными настроениями.

То, что происходит сейчас на фронте, это не в приоритете у украинской власти. Их больше беспокоит то, что у них происходит в тылу. И все действия спецслужб Украины сегодня направлены на то, чтобы разобрать, условно говоря, фундамент вот этих протестных акций, которые сейчас проходят на Украине. А то, что там Украина теряет территорию, это для них уже, на самом деле, не имеет значения заявил Килинкаров

Экс-депутат подчеркнул, что цель главы киевского режима — не удержание территорий, а удержание власти.

Вообще мы должны понимать, что Зеленский готов бесконечно долго отступать по всей линии фронта настолько, насколько ему позволят это делать. Это его меньше всего интересует. Его интересует только один единственный вопрос – это сохранение личной власти на территории Украины. Ничего другого его не интересует сказал он

Ранее Килинкаров заявил, что Зеленский понимает, что после окончания войны у него нет никакого будущего, и сейчас он судорожно ищет возможности "вмонтироваться" в послевоенную реальность.