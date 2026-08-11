Килинкаров заявил, что Зеленский не видит своего будущего после окончания войны Килинкаров: Зеленский не видит своего будущего после войны

Москва11 авг Вести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский понимает, что после окончания войны у него нет никакого будущего. Таким мнением с ИС "Вести" поделился экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Он добавил, что Зеленский сейчас судорожно ищет возможности "вмонтироваться" в послевоенное будущее.

Для него [Зеленского] нет будущего по завершению этого конфликта. Он сейчас судорожно ищет варианты, как вмонтироваться в это будущее. Я об этом говорил и два года назад, и еще раз, и тысячу раз готов повторить. Я и тогда считал, и сейчас считаю. Конечно, Зеленский, наверное, думает, что человечество придумало выборы только для того, чтобы его переизбрать, но это на самом деле не так заявил Килинкаров

Ранее руководитель информагентства News Front Константин Кнырик рассказал, что недовольство Зеленским растет даже среди далеких от политики украинцев.