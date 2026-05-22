Москва22 мая Вести.Мир для главы киевского режима Владимира Зеленского означает конец его политической деятельности, поэтому он цепляется за войну до последнего, заявил бывший премьер-министр Сергей Степашин в интервью РИА Новости.

Между тем то, что случилось с Украиной после распада СССР - это трагедия, и это понимают все, заявил Степашин.