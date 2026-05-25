"Любое решение для него – самое худшее": Степашин о незавидной судьбе Зеленского Экс-премьер России Степашин: Зеленский понимает свою незавидную судьбу

Москва25 мая Вести.Будущее главы киевского режима Владимира Зеленского сложно назвать счастливым, и он осознает перспективу в дальнейшем столкнуться с трудностями.

Такое мнение высказал бывший председатель правительства России (1999 г.) Сергей Степашин.

Я думаю, у него незавидная судьба и он это прекрасно понимает сказал политик во время интервью РИА Новости , отвечая на соответствующий вопрос

По словам Степашина, мир для Зеленского неприемлем, поскольку этот исход конфликта на Украине станет для него, по меньшей мере, политическим концом.

Для него любое решение – продолжение войны или мир – самое худшее заключил собеседник агентства

24 мая Зеленский и после нанесенных по Киеву Вооруженными силами России ударов возмездия обратился к США и европейским странам, заявив о важности продолжать поддержку Украины.