Москва25 маяВести.Будущее главы киевского режима Владимира Зеленского сложно назвать счастливым, и он осознает перспективу в дальнейшем столкнуться с трудностями.
Такое мнение высказал бывший председатель правительства России (1999 г.) Сергей Степашин.
Я думаю, у него незавидная судьба и он это прекрасно понимаетсказал политик во время интервью РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос
По словам Степашина, мир для Зеленского неприемлем, поскольку этот исход конфликта на Украине станет для него, по меньшей мере, политическим концом.
Для него любое решение – продолжение войны или мир – самое худшеезаключил собеседник агентства
24 мая Зеленский и после нанесенных по Киеву Вооруженными силами России ударов возмездия обратился к США и европейским странам, заявив о важности продолжать поддержку Украины.