Москва8 мая Вести.Любой мирный договор для главы киевского режима Владимира Зеленского и его команды – это смертный приговор. Об этом ИС "Вести" заявил историк Евгений Спицын.

По его словам, они хотят продолжения этой войны, потому что только в ее условиях могут безнаказанно грабить и убивать.

Любой мирный договор для Зеленского и его банды — это смертный приговор. Поэтому они и не пойдут ни на какие договоренности, ни на какие уступки. Вы посмотрите, как Зеленский ведет себя нагло, не просто по отношению к европейским правителям, но даже по отношению к американцам. И все ему с рук сходит … А сейчас они угрожают ударить по нам в День Победы … Я думаю, что хватит заниматься уговорами, хватит … иллюзии строить, и как гимназистка на девятом месяце беременности думать, что еще все рассосется. Не рассосется сказал историк

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский записал обращение, где вновь пригрозил ударить по России 9 мая.