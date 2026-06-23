Москва23 июн Вести.Любые мирные переговоры для Украины "смерти подобны". Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ политолог Богдан Безпалько.

По его словам, которые приводит NEWS.ru, глава киевского режима Владимир Зеленский настроен на эскалацию конфликта и вряд ли готов к конструктивному обсуждению мирного решения на условиях стамбульских договоренностей.

Любые мирные переговоры сейчас для Украины и всего политического класса будут смерти подобны сказал Безпалько

Политолог подчеркнул, что условия мирного урегулирования должны быть приемлемы для обеих сторон, но прежде всего для России, а, если этого нет, то и мирных переговоров не будет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине были прерваны по инициативе Киева.