Политолог Перенджиев: Киев вряд ли пойдет на мир после потери Донбасса

Политолог Перенджиев заявил, что Киев не пойдет на мир после потери Донбасса Политолог Перенджиев: Киев вряд ли пойдет на мир после потери Донбасса

Москва23 июл Вести.Киевские режим вряд ли пойдет на мирное урегулирование конфликта после потери Донбасса. Об этом заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев.

По его словам, которые приводит NEWS.ru, на этом фоне России необходимо усиливать давление на Киев для заключения соглашения.

Освобождение Донбасса, конечно, создаст более благоприятные условия для урегулирования конфликта. Но у меня складывается впечатление, что [Украина] не остановится сказал Перенджиев

Политолог подчеркнул, что сейчас внимание российских военнослужащих сосредоточено на ударах по критически важным объектам и портам Украины. Усилия российской стороны по принуждению к миру затрагивают не только Киев, но и всех спонсоров киевского режима.

19 июля президент ИМЭМО РАН академик Александр Дынкин заявил, что украинский конфликт можно завершить за 24 часа, если глава киевского режима Владимир Зеленский отдаст приказ вывести ВСУ из Донбасса.