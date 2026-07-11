Профессор Миршаймер: в интересах украинцев быстрее заключить мир с Россией

Американский политолог раскрыл, как украинцы хотят закончить конфликт Профессор Миршаймер: в интересах украинцев быстрее заключить мир с Россией

Москва11 июл Вести.Скорейшее заключение мира с Роcсией в наибольшей степени отвечает интересам украинского народа. Такое мнение высказал американский политолог, профессор Чикагского университета, специалист по международным отношениям Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

Профессор Миршаймер предположил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) в какой-то момент придется прекратить сопротивление, поскольку российская сторона одержит победу на поле боя.

Он заявил, что продолжение текущего конфликта не имеет никакого смысла для Украины, поскольку страна несет массовые потери, и является "безнадежным делом".

По оценке аналитика, чем дольше продлится противостояние, тем менее выгодными будут условия мирного соглашения, которое Украине все равно придется заключить.

Миршаймер отметил, что данный конфликт, с точки зрения интересов Киева, никогда не должен был начинаться, и, как только он разразился, его следовало немедленно прекратить.

Ранее Миршаймер заявил, что Украина сталкивается с серьезными неудачами на поле боя, а западные союзники не способны обеспечить Киев необходимым вооружением.