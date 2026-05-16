Профессор Миршаймер: очевидно, что Россия побеждает в конфликте на Украине

Москва16 мая Вести.Исход конфликта на Украине не вызывает сомнений, единственным актуальным вопросом остается масштаб будущей победы России.

Такое мнение высказал профессор Чикагского университета, политолог Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала По оценке эксперта, динамика событий однозначно свидетельствует о преимуществе российской стороны.

Он подчеркнул, что на данном этапе дискуссия может вестись лишь о том, насколько значительным и территориально масштабным окажется итоговый успех РФ.

Профессор обратил внимание на продолжающееся продвижение российской армии и на подозрительное отсутствие достоверной информации о реальных потерях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Если бы мы узнали реальные цифры, то были бы в ужасе от потерь украинской стороны заключил политолог

Ранее Миршаймер заявил, что ВСУ по мере дальнейшего ухудшения ситуации в зоне боевых действий могут оказаться в безвыходной ситуации, что вынудит украинские власти подписать мирное соглашение с Россией.