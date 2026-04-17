Миршаймер о конфликте на Украине: РФ выиграет на поле боя

Москва17 апр Вести.Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью ИС "Вести" заявил, что Украина потерпит поражение от России на поле боя.

Я считаю, что русские в конечном счёте выиграют войну на Украине сказал он

По словам политолога, на Украине будут искать виновных в поражении.

…За поражение в войне против России на Украине тоже кого-то придётся сделать виновным указал американский профессор

Ранее военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке прогнозировал, что Украина приближается к стратегической капитуляции.