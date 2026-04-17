Москва17 апрВести.Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью ИС "Вести" заявил, что Украина потерпит поражение от России на поле боя.
Я считаю, что русские в конечном счёте выиграют войну на Украинесказал он
По словам политолога, на Украине будут искать виновных в поражении.
…За поражение в войне против России на Украине тоже кого-то придётся сделать виновнымуказал американский профессор
Ранее военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке прогнозировал, что Украина приближается к стратегической капитуляции.