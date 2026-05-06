Миршаймер: стремление европейцев победить Россию приведет их к краху Профессор Миршаймер: попытки победить РФ приведут Европу к катастрофе

Москва6 мая Вести.Попытки западных стран нанести России поражение могут привести Европу к катастрофе. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

В эфире YouTube-канала он отметил, что европейцы уже выбрали этот путь.

Я думаю … стремление европейцы победить Россию … это рецепт катастрофы. Но, похоже, они идут по этому пути подчеркнул Миршаймер

Также он отметил, что на ситуацию вокруг украинского конфликта серьезно влияет происходящее на Ближнем Востоке. Миршаймер напомнил, что США пришлось снять санкции с России, чтобы увеличить поставки энергоносителей на мировые рынки. Это улучшило экономическое положение РФ и укрепило ее позиции в конфликте на Украине.

Более того, теперь совершенно очевидно, что США будут поставлять Украине гораздо меньше оружия, чем поставляли до сих пор, поскольку израсходовали значительную часть своих запасов в войне с Ираном добавил Миршаймер

Ранее в интервью ИС "Вести" он заявил, что Украина потерпит поражение от России на поле боя. Тем не менее, по его мнению, Москве не удастся получить реальные гарантии безопасности по окончании боевых действий на Украине, и РФ получит "замороженный конфликт".