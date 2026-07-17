Профессор Миршаймер: Киев упустил шанс на заключение мира на наилучших условиях

Американский профессор рассказал, что в скором времени ждет Украину Профессор Миршаймер: Киев упустил шанс на заключение мира на наилучших условиях

Москва17 июл Вести.ВСУ терпят поражение, но киевский режим не стремится сократить ущерб для страны, заключив мир с Россией. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

Он отметил, что если посмотреть на поле боя, то становится понятно, что русские побеждают.

Они отбрасывают украинцев. Украинская армия находится в отчаянном положении. В итоге Украина может выйти из конфликта как недееспособное государство-обрубок отметил он

По словам профессора, Киев утратил шансы на заключение мира на наилучших условиях.

Украинцам следовало заключить с русскими мирное соглашение и принять тот факт, что они должны быть нейтральным государством, а затем сделать все, чтобы улучшить отношения с Россией. Таким образом они минимизировали бы свои потери. Но конфликт развивается в другом направлении добавил Миршаймер

Как сообщалось, минувшей ночью Вооруженные силы РФ нанесли удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по портам "Одесса" и "Черноморск".