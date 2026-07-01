Профессор Миршаймер: Вашингтон поменял подход к достижению мира на Украине Миршаймер рассказал о смене подхода США к украинскому урегулированию

Москва1 июл Вести.США изменили подход к украинскому урегулированию. Таким мнением поделился профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

По его словам, причиной тому послужило то, что российские войска наступают на всех участках фронта.

Это не тот подход, который применялся в начале конфликта, когда говорили, что Россию нужно выбить из ряда великих держав. Аргумент [госсекретаря США Марко] Рубио заключается в том, что мы должны урегулировать этот конфликт. Он не может быть урегулирован на поле боя - только дипломатическим путем сказал Миршаймер в эфире YouTube-канала

Он также отметил, что ВС РФ находятся на пути к освобождению всего Донбасса. При этом, по словам профессора, нет никаких доказательств, что Киев может изменить ситуацию.

На поле боя русские побеждают… Они на верном пути к установлению контроля над всем Донбассом. добавил Миршаймер

Ранее профессор заявил о чрезвычайно опасной обстановке, которая сложилась в мире из-за заблуждений политиков на Западе, считающих, что они могут безнаказанно угрожать России.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис подчеркнул, что РФ приближается к победе в специальной военной операции.