На Западе заявили о тяжелой ситуации для Киева Профессор Миршаймер заявил о тяжелом положении Украины

Москва24 июн Вести.Украина сталкивается с серьезными неудачами на поле боя, а западные союзники не способны обеспечить Киев необходимым вооружением. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

По оценке эксперта, российские войска действуют эффективно и наносят украинской стороне значительный ущерб. В качестве примера Миршаймер привел повреждения украинской энергетической инфраструктуры.

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Миршаймер также считает, что западные страны не могут в полной мере снабжать Вооруженные силы Украины нужными видами оружия. По его словам, это касается и США: у Вашингтона, как утверждает профессор, нет достаточного количества ракет Patriot, которые можно было бы передать Киеву. Он добавил, что похожая ситуация наблюдается и с другими типами вооружений, поскольку значительные запасы уже были израсходованы, в том числе в ходе конфликта с Ираном.

Кроме того, Миршаймер предположил, что в ближайшее время российские силы могут установить контроль над всем Донбассом.

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