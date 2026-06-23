Москва23 июн Вести.В Запорожской области ВСУ стали активнее сбегать с позиций, не предпринимая попыток отбиться. Об этом рассказал ИС "Вести" стрелок с позывным Петруха.

Активное продвижение воинов-дальневосточников идет по всему Запорожью. Вдоль реки Волчья в районе Александрограда продолжает расширяться плацдарм, где накапливаются силы для дальнейшего продвижения.

Больше стало бежать. Раньше они старались больше накатываться. Если мы забирали что-то, то они по любому пытались отбить. Сейчас у них уже такой активности не стало отмечает Петруха

Группы обеспечения доставляют к линии соприкосновения все самое необходимое на фронте, и одним из ценнейших ресурсов является топливо. По словам военнослужащих, за топливозаправщиками идет настоящая охота, поэтому в сопровождении всегда мобильная огневая группа, которая прикрывает заправочный комплекс от всех видов беспилотников. Задача водителя при этом — сохранить машину и ценный груз.

Естественно, стараемся ехать дальше. Для того он и мог, чтобы отразить нападение. И если есть возможность заехать, спрятать автомобиль, оставить в сохранности говорит водитель-заправщик с позывным Ероха

Одна машина может заправить все виды техники. В запасе четыре кубометра бензина и дизельного топлива. Этого хватит не на одно подразделение.