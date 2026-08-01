Петров: в зоне СВО строят подземные города для защиты топлива от дронов ВСУ

В зоне СВО строят подземные хранилища топлива для защиты от БПЛА ВСУ Петров: в зоне СВО строят подземные города для защиты топлива от дронов ВСУ

Москва1 авг Вести.В зоне проведения специальной военной операции (СВО) строят подземные хранилища для топлива, способные выдерживать удары украинских беспилотников (БПЛА), заявил замкомандующего войсками Московского военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Петров в интервью РИА Новости.

Глубина залегания хранилищ достигает пяти метров, чтобы надежно защитить запасы топлива от тяжелых дронов и осколочных повреждений, отметил Петров.

Российская армия отказалась от использования крупных ангаров, заметных с воздуха, в пользу эластичных резервуаров. Основное преимущество таких резервуаров заключается в возможности быстрой маскировки или полного захоронения под землей, пояснил генерал.

Изменилась также логистика доставки горючего на передовую. Теперь бойцы осуществляют доставку индивидуально, постоянно меняя маршруты и пункты заправки, а также используя особенности местности и погодные условия для обеспечения безопасности.

Для доставки горюче-смазочных материалов (ГСМ) задействуют багги, мотоциклы, а также БПЛА, выполняющие роль "курьеров". Помимо этого, в войсках значительно расширяют применение полевых трубопроводов, подчеркнул Петров.

Скрытая подача топлива позволяет существенно минимизировать риски для водителей и транспортных средств на маршрутах следования.

Между тем ивановские десантники группировки войск "Днепр" уничтожили подземные лабиринты ВСУ на запорожском направлении.