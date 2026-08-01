Москва1 авгВести.В зоне проведения специальной военной операции (СВО) строят подземные хранилища для топлива, способные выдерживать удары украинских беспилотников (БПЛА), заявил замкомандующего войсками Московского военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Петров в интервью РИА Новости.
Глубина залегания хранилищ достигает пяти метров, чтобы надежно защитить запасы топлива от тяжелых дронов и осколочных повреждений, отметил Петров.
Российская армия отказалась от использования крупных ангаров, заметных с воздуха, в пользу эластичных резервуаров. Основное преимущество таких резервуаров заключается в возможности быстрой маскировки или полного захоронения под землей, пояснил генерал.
Изменилась также логистика доставки горючего на передовую. Теперь бойцы осуществляют доставку индивидуально, постоянно меняя маршруты и пункты заправки, а также используя особенности местности и погодные условия для обеспечения безопасности.
Для доставки горюче-смазочных материалов (ГСМ) задействуют багги, мотоциклы, а также БПЛА, выполняющие роль "курьеров". Помимо этого, в войсках значительно расширяют применение полевых трубопроводов, подчеркнул Петров.
Скрытая подача топлива позволяет существенно минимизировать риски для водителей и транспортных средств на маршрутах следования.
Между тем ивановские десантники группировки войск "Днепр" уничтожили подземные лабиринты ВСУ на запорожском направлении.