Москва23 июл Вести.Агентство Reuters опубликовало материал, в котором описывается кардинальное изменение тактики украинских формирований на линии боевого соприкосновения. Причиной этому стало массовое применение беспилотных летательных аппаратов, которое превратило передовые позиции в "зону смерти" для крупных скоплений живой силы и техники.

Как отмечается в материале, украинские подразделения отказались от традиционного сосредоточения войск и бронетехники. Вместо этого они рассредоточиваются по небольшим группам численностью два-три человека, которые укрываются в разбросанных подземных убежищах. Офицер бригады беспилотных систем "Птицы Мадьяра" с позывным Силуэт пояснил Reuters, что "пехота в основном выполняет функции наблюдения, стараясь не вступать в прямой бой, чтобы не раскрывать свои позиции. Вместо этого применяются беспилотники". Управление FPV-дронами осуществляется как с передовой, так и с удаленных позиций, причем для защиты от средств РЭБ все чаще используются оптоволоконные кабели.

Агентство также сообщает, что из-за острой нехватки личного состава украинские позиции сильно разрежены, а ротация сопряжена с огромным риском. Украинский военнослужащий Сергей Крыницкий рассказал, что он "провел на одной позиции более 300 дней". В этих условиях тяжелая бронетехника утратила прежнюю роль, а танковые дуэли стали практически невозможны.

Сейчас танки в основном применяют в городских боях и при плохой погоде, а вместо бронетанковых атак чаще используют небольшие пехотные группы. При этом он считает, что новые технологии могут вновь повысить значение танков отметил военный аналитик Роб Ли

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