Замглавы МО РФ: за 6 месяцев подготовлено 8 тыс. специалистов по БПЛА

Минобороны за полгода подготовило 8 тыс. специалистов по БПЛА Замглавы МО РФ: за 6 месяцев подготовлено 8 тыс. специалистов по БПЛА

Москва17 июл Вести.За первые шесть месяцев 2026 года обучение по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) прошли более восьми тысяч человек. Об этом на заседании коллегии Минобороны сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Слова замглавы МО России приводит пресс-служба ведомства.

По словам Криворучко, в армии разработаны единые программы подготовки специалистов по беспилотным системам.

Всего за первое полугодие 2026 года подготовлены более восьми тысяч специалистов сказал он

Криворучко также отметил, что в учебных центрах организовано обучение не только отдельных военнослужащих, но и целых подразделений с проведением боевого слаживания на штатной технике.

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