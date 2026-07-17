Москва17 июл Вести.Фото боевой части беспилотника Hornet впервые появилось в распоряжении ИС "Вести". БЧ автору информационной службы Ольге Скабеевой продемонстрировал член Совета по внешней и оборонной политике Ян Гагин. Он также пояснил, что на Украине нет своих заводов по производству дронов, есть только мастерские, где в готовые планеры, поставленные из зарубежных стран, ставят взрывные устройства собственного производства.

Это вот боевая часть от Hornet. Это осколочно-фугасный элемент. Боевая часть – это единственное, что производят на Украине. То есть на Украину приходят планеры, на Украину приходят готовые изделия, в которые просто интегрируется вот такая железяка, которая должна взорваться. То есть здесь внутри взрывчатое вещество, и вот по этой насечке она должна, собственно говоря, взорваться рассказал Гагин

Ранее боец Центра беспилотных систем "Рубикон" с позывным Антей усомнился в заявленных технических характеристиках американских дронов Hornet. Согласно проведенным исследованиям, реальная дальность полета этих БПЛА составляет 70 километров, а не 160.