Москва12 июлВести.Боец Центра беспилотных систем "Рубикон" с позывным Антей усомнился в заявленных технических характеристиках американских дронов Hornet: реальная дальность полета аппарата составляет 70 км, а не 160. Об этом он рассказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".
Мы замерили площадь, аэродинамику, оценили характеристику двигателя и аккумуляторной батареи, которая там находится. Максимум, который он может преодолеть в данной конфигурации - это 70 километров. И все рассказы про 160 км дальности - это враньесказал военнослужащий