Боец "Рубикона" не исключил, что реальная дальность Hornet ниже заявленной Боец "Рубикона" усомнился в заявленных характеристиках БПЛА Hornet

Москва12 июл Вести.Боец Центра беспилотных систем "Рубикон" с позывным Антей усомнился в заявленных технических характеристиках американских дронов Hornet: реальная дальность полета аппарата составляет 70 км, а не 160. Об этом он рассказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".