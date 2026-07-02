Сальдо: ВСУ используют дроны США Hornet для атак на гражданский транспорт Сальдо: ВСУ намеренно атакуют гражданский транспорт американскими БПЛА Hornet

Москва2 июл Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно используют американские беспилотники (БПЛА) Hornet для нанесения ударов по гражданскому транспорту в Херсонской области, заявил губернатор области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.

Hornet - разработка американская, со спутниковой навигацией и элементами машинного распознавания целей​​​. Аппарат может идти по заданному маршруту и выбирать объект атаки по заложенным признакам приводит РИА Новости слова Сальдо

Боевики ВСУ намеренно охотятся за грузовиками, бензовозами и другим гражданским транспортом, подчеркнул губернатор и добавил, что российская армия ведет работу по обнаружению, перехвату и уничтожению таких беспилотников.

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Между тем украинские дроны атаковали биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области, из-за чего там возникли пять возгораний. Три пожара вспыхнули в заповедной степи и два - на территории заказника федерального значения "Асканийский".