Москва2 июлВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно используют американские беспилотники (БПЛА) Hornet для нанесения ударов по гражданскому транспорту в Херсонской области, заявил губернатор области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.
Hornet - разработка американская, со спутниковой навигацией и элементами машинного распознавания целей. Аппарат может идти по заданному маршруту и выбирать объект атаки по заложенным признакамприводит РИА Новости слова Сальдо
Боевики ВСУ намеренно охотятся за грузовиками, бензовозами и другим гражданским транспортом, подчеркнул губернатор и добавил, что российская армия ведет работу по обнаружению, перехвату и уничтожению таких беспилотников.
Запад дает Киеву новые игрушки для войны, а расплачиваются за это мирные людизаключил Сальдо
Между тем украинские дроны атаковали биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области, из-за чего там возникли пять возгораний. Три пожара вспыхнули в заповедной степи и два - на территории заказника федерального значения "Асканийский".