Москва1 июлВести.Украинские дроны атаковали биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области, из-за чего там возникли пять возгораний, сообщается в Telegram-канале заповедника.
Три пожара вспыхнули в заповедной степи и два – на территории заказника федерального значения "Асканийский".
Ситуация осложняется тем, что один из очагов возгорания находится вблизи уникального дендрологического паркасказано в сообщении
По последним данным, два возгорания уже удалось локализовать, продолжается борьба с третьим очагом пожара глубоко в степи.