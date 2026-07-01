В заповеднике в Херсонской области вспыхнули пожары из-за атаки дронов

Атака БПЛА спровоцировала пожар возник в херсонском заповеднике "Аскания-Нова" В заповеднике в Херсонской области вспыхнули пожары из-за атаки дронов

Москва1 июл Вести.Украинские дроны атаковали биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области, из-за чего там возникли пять возгораний, сообщается в Telegram-канале заповедника.

Три пожара вспыхнули в заповедной степи и два – на территории заказника федерального значения "Асканийский".

Ситуация осложняется тем, что один из очагов возгорания находится вблизи уникального дендрологического парка сказано в сообщении

По последним данным, два возгорания уже удалось локализовать, продолжается борьба с третьим очагом пожара глубоко в степи.