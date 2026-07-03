В заповеднике "Аскания-Нова" выгорело более 2 тыс. га степи после ударов ВСУ

Пожар в заповеднике "Аскания-Нова" уничтожил редкие степные виды флоры и фауны В заповеднике "Аскания-Нова" выгорело более 2 тыс. га степи после ударов ВСУ

Москва3 июл Вести.Около 2,1 тысячи гектаров заповедной степи сгорели в Херсонской области в результате ударов БПЛА ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале биосферного заповедника "Аскания-Нова".

"Аскания-Нова" находится в Херсонской области и является одним из крупнейших заповедников в Европе. Первое возгорание в результате атаки дронов произошло 24 июня, затем последовало еще восемь. Ликвидация пожара 28 июня на одном из участков степи продолжалась девять часов.

Общая площадь выжженных участков заповедной степи в "Аскании-Нова" составляет около 2100 гектаров говорится в сообщении

В канале также опубликовано спутниковое фото выжженной степи.

В результате пожара уничтожены уникальные степные виды флоры и фауны - мелкие млекопитающие, членистоногие и рептилии, в том числе краснокнижная степная гадюка.