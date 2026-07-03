Москва3 июлВести.Около 2,1 тысячи гектаров заповедной степи сгорели в Херсонской области в результате ударов БПЛА ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале биосферного заповедника "Аскания-Нова".
"Аскания-Нова" находится в Херсонской области и является одним из крупнейших заповедников в Европе. Первое возгорание в результате атаки дронов произошло 24 июня, затем последовало еще восемь. Ликвидация пожара 28 июня на одном из участков степи продолжалась девять часов.
Общая площадь выжженных участков заповедной степи в "Аскании-Нова" составляет около 2100 гектаровговорится в сообщении
В канале также опубликовано спутниковое фото выжженной степи.
В результате пожара уничтожены уникальные степные виды флоры и фауны - мелкие млекопитающие, членистоногие и рептилии, в том числе краснокнижная степная гадюка.