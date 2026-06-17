Мирошник: ВСУ сравняли с землей Покровку и заповедный лес в Херсонской области

ВСУ уничтожили село Покровка и заповедный лес в Херсонской области Мирошник: ВСУ сравняли с землей Покровку и заповедный лес в Херсонской области

Москва17 июн Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти полностью уничтожили село Покровка в Херсонской области и нанесли мощный урон расположенному поблизости лесному заповеднику.

Об этом в беседе с РИА Новости сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник, ссылаясь на сведения эвакуированного местного жителя.

По словам очевидца, сомнений в намеренном характере разрушения села украинскими войсками нет.

Мужчина рассказал, что изначально целями для ударов ВСУ были социальные объекты — пекарня, школа и здание сельской администрации, после чего огонь был перенаправлен на жилой сектор. Заповедный лес полностью выгорел из-за зажигательных смесей, которые украинские военные сбрасывали с беспилотников.

Пострадавший добавил, что в результате налета дронов лишился собственного дома, получил тяжелые ранения и сейчас лечится в пансионате.

Он подчеркнул, что в Покровке осталось примерно десять человек на все село.

Ранее сообщалось, что в Сумской области заградительные отряды ВСУ сравняли с землей несколько групп боевиков, которые намеревались сдаться в плен.