В Херсонской области беспилотники атаковали дом сотрудницы администрации села Дом сотрудницы администрации херсонского села поврежден при атаке БПЛА

Москва6 июн Вести.Минувшей ночью дроны ВСУ атаковали дом сотрудницы администрации села Федоровка в Херсонской области. Об этом сообщает глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в MAX.

В результате двух ударов беспилотных летательных аппаратов крыша дома рухнула, окна разбиты окна. Члены семьи чиновницы не пострадали.

Представители органов местного самоуправления и их семьи становятся мишенями прицельных атак со стороны украинских боевиков говорится в сообщении

Еще один вражеский дрон запутался в проводах линии электропередач в Чернянке и взорвался. В Каховке после атаки БПЛА полностью сгорел частный жилой дом на улице Орджоникидзе.