Москва22 маяВести.Заградительные отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили в Сумской области несколько групп боевиков, которые намеревались сдаться в плен, сообщает источник ТАСС.
В Сумской области несколько боевых групп ВСУ из состава 21-й отдельной механизированной бригады убиты собственными заградительными отрядами при попытке сдаться в пленприводит ТАСС слова источника
Для ведения заградительного огня ВСУ использовали расчеты 50-й артиллерийской бригады 14-го армейского корпуса.
Заградотряды ВСУ действуют на всей линии боевого соприкосновения. Их задача - остановить бегство украинских военных с позиций и предотвратить их сдачу в плен.