Заградотряды ВСУ уничтожили боевиков при попытке сдаться в плен

Заградотряды ВСУ уничтожили несколько групп боевиков при попытке сдаться в плен Заградотряды ВСУ уничтожили боевиков при попытке сдаться в плен

Москва22 мая Вести.Заградительные отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили в Сумской области несколько групп боевиков, которые намеревались сдаться в плен, сообщает источник ТАСС.

В Сумской области несколько боевых групп ВСУ из состава 21-й отдельной механизированной бригады убиты собственными заградительными отрядами при попытке сдаться в плен приводит ТАСС слова источника

Для ведения заградительного огня ВСУ использовали расчеты 50-й артиллерийской бригады 14-го армейского корпуса.

Заградотряды ВСУ действуют на всей линии боевого соприкосновения. Их задача - остановить бегство украинских военных с позиций и предотвратить их сдачу в плен.