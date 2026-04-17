Москва17 апрВести.Заградотряды Нацгвардии Украины не дают отступать подразделениям 113-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает источник РИА Новости.
Бригада несет огромные потери в районе села Зыбино в Харьковской области, отметил источник.
Попытки бегства отдельных боевых групп бригады территориальной обороны пресекаются заградительными отрядами Нацгвардии Украиныприводит РИА Новости слова источника
В селе Зыбино идут тяжелые бои, командование ВСУ запретило подразделениям 113-й бригады отступать, несмотря на потери и отсутствие боеприпасов.