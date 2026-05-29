Москва29 мая Вести.Заградительный отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстрелял группу украинских военнослужащих, пытавшихся отступить с позиций в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, военнослужащие 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ были убиты своими же сослуживцами в районе села Караичное при попытке покинуть позиции.

Уточняется, что украинские заградотряды открывают огонь при любой попытке военных оставить позиции, а задержанных подвергают издевательствам. В такие подразделения, отметили в силовых структурах, набирают участников националистических формирований, которых считают более мотивированными и подготовленными.

Проблему дезертирства ранее признавали и украинские власти. По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, около 200 тысяч военнослужащих самовольно оставили части или дезертировали. В Генпрокуратуре Украины сообщали, что число соответствующих уголовных дел превысило 311 тысяч.