Москва5 мая Вести.Заградительные отряды ВСУ открыли огонь по пытавшимся сбежать украинским военным подразделениям 119-й бригады территориальной обороны на позициях в Рясном Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Вражеские подразделения 119-й отдельной бригады теробороны, пытавшиеся сбежать из села Рясное, загнаны обратно на позиции заградительным огнем националистов 425-го отдельного штурмового полка отметил собеседник агентства

По словам экспертов и многочисленным заявлениям украинских пленных, заградотряды ВСУ размещены на всей линии соприкосновения. Их цель - остановить бегство украинских военных. На позициях в большинстве случаев находятся принудительно мобилизованные солдаты, которые деморализованы и отказывающиеся выполнять приказы вышестоящего командования.