Москва10 мая Вести.Солдаты 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, дезертировавшие у Рясного Сумской области, пытались скрыться возле полуразрушенного Свято-Дмитриевского монастыря, но по ним открыли огонь украинские националисты. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Как сообщалось, с начала 2026 года около 70–80 тысяч военнослужащих ВСУ самовольно оставили свои части, общее число дезертиров превышает 250 тысяч.

Спустя три часа после убытия проводника из сержантского состава переброшенные в село Рясное солдаты ВСУ самовольно покинули позиции. Они попытались укрыться в лесном массиве около полуразрушенного Свято-Дмитриевского монастыря, откуда по ним открыли огонь из стрелкового оружия другие украинские националисты сказал собеседник агентства

В апреле более 30 военных 119-й бригады украинской теробороны также предприняли попытку дезертировать. Командование подразделения не смогло пресечь бегство боевиков.