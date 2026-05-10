ТАСС: около 80 тыс. военнослужащих ВСУ оставили свои части с начала 2026 года

Москва10 мая Вести.С начала 2026 года около 70–80 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины самовольно оставили свои части, общее число дезертиров превышает 250 тысяч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные украинских правоохранительных органов, депутатов Верховной рады и местные СМИ.

Ранее Генпрокуратура Украины ежемесячно публиковала сведения о числе дезертиров, однако с октября 2025 года публикации прекратились по соображениям национальной безопасности.

Тем не менее информацию о беглецах периодически предоставляют Министерство обороны Украины, Национальная полиция и отдельные депутаты, включая Руслана Горбенко, Романа Костенко, Дмитрия Разумкова и Анну Скороход.

По сведениям депутатов и ряда военных, уровень дезертирства либо остается на прежнем уровне, либо превышает 20 тысяч человек.

Согласно данным Генпрокуратуры, к моменту прекращения публикации информации во второй половине 2025 года ежемесячно из частей уходили в среднем 17–18 тысяч человек, а в октябре показатель превысил 20 тысяч.

По информации Министерства обороны Украины, к середине января 2026 года количество беглецов из частей достигало 200 тысяч при возвращении лишь 3–4 тысяч ежемесячно.

Депутаты подчеркивают, что официальные данные, скорее всего, занижены, и реальное число дезертиров с начала года может составлять 250–270 тысяч человек.

Таким образом, проблема самовольного оставления частей сохраняется на высоком уровне, несмотря на прекращение регулярной публикации статистики.