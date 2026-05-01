РИА Новости: "элитная" 78-я бригада ВСУ несет потери в боях за Кондратовку

Силовики: националисты 78-й бригады ВСУ гибнут в Сумской области РИА Новости: "элитная" 78-я бригада ВСУ несет потери в боях за Кондратовку

Москва1 мая Вести.Подразделения 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, которую на Украине относят к "элитным", несут ощутимые потери в Сумской области. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

Для обороны Кондратовки враг задействует наиболее мотивированных националистов из состава 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ рассказал собеседник агентства

По его данным, о существенном уроне, который понесли подразделения, свидетельствуют сообщения родственников украинских военнослужащих.

В Сумской области противодействие украинским формированиям ведет российская группировка войск "Север". По информации Минобороны, за минувшие сутки в зоне ее ответственности ВСУ потеряли более 240 военных. Силы "Севера" также нанесли поражение двум механизированным бригадам, двум штурмовым полкам ВСУ и трем бригадам теробороны - в районах Мирополья, Кондратовки, Червоного, Новой Сечи и Храповщины.

Кроме того, в силовых структурах сообщили о значительных потерях 106-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, сформированной преимущественно из националистически настроенной молодежи, в приграничном Путивльском районе Сумской области.

Проведенный анализ некрологов выявил, что состав бригады территориальной обороны на этом участке фронта в основном состоит из националистов в возрасте от 18 до 22 лет заявил источник агентства

Ранее российские силовые ведомства уже информировали РИА Новости о потерях первой бригады теробороны ВСУ под Сумами, где, по их сведениям, проходят службу несовершеннолетние националисты.