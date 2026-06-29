Бежавшие в Сумской области боевики ВСУ попали под обстрел заградотряда ТАСС: дезертировавшие боевики ВСУ в Бачевске попали под обстрел заградотряда

Москва29 июн Вести.Бежавшие с позиций в районе Бачевска в Сумской области солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись обстрелу заградительных отрядов украинской армии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Уточняется, что дезертировавшие украинские боевики были в составе подразделения 2-го батальона 104-й отдельной бригады теробороны.

На сумском направлении в результате наших активных действий … (боевики ВСУ) бежали с занимаемых позиций на южных окраинах Бачевска, попали под заградительный огонь украинских националистов и укрылись в лесных массивах отмечается в публикации

Это не первый раз, когда украинские боевики подвергают обстрелу собственные подразделения, оставившие свои позиции. Так, 29 мая сообщалось, что заградотряд ВСУ расстрелял группу украинских военнослужащих, пытавшихся отступить с позиций в Харьковской области.