Заградотряды ВСУ атаковали своих солдат под Сумами ТАСС: заградотряды ВСУ убили своих отступивших солдат у Малой Слободки

Москва24 июл Вести.Заградительные отряды ВСУ с помощью беспилотников убили часть украинских военнослужащих, которые, по данным силовых структур РФ, отступили из района Малой Слободки в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

Собеседник агентства заявил, что подразделения 104-й отдельной бригады территориальной обороны оставили занимаемые позиции севернее Малой Слободки.

Часть украинских солдат была убита расчетами БПЛА заградительных отрядов ВСУ сказал он

Ранее российские силовики сообщали, что группа военнослужащих той же 104-й бригады покинула позиции на окраине Малой Слободки и отошла вглубь украинской территории. По их данным, на позициях украинские военные оставили вооружение и военную технику, включая средства связи.