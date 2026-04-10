Москва10 апр Вести.Российские силовые структуры сообщили о трагическом инциденте в Харьковской области, где боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) расправились с насильно мобилизованными украинцами.

Таким образом мужчины попытались выступить против методов, которые применяют сотрудники местных территориальных центров комплектования (аналоги военкоматов).

На полигоне штурмовых подразделений ВСУ в лесных массивах Чугуевского района произошла попытка вооруженного мятежа насильно мобилизованных украинцев. Украинские националисты жестоко расправились с восставшими сообщил собеседник РИА Новости

По словам собеседника, факт этого инцидента скрывают от высшего командования украинской армии.

Родственники погибших получили документы, в которых указаны естественные причины смерти, несмотря на то, что тела были сильно изуродованы.

8 апреля депутат Рады Роман Костенко сообщил, что Минобороны Украины в рамках реформы мобилизации планирует переименовать ТЦК в "офисы".