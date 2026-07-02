Крупный пожар в заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области ликвидирован

Пожар в заповеднике в Херсонской области ликвидировали Крупный пожар в заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области ликвидирован

Москва2 июл Вести.Крупный пожар, возникший в биосферном степном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области из-за атаки украинских БПЛА, полностью ликвидирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора учреждения Дмитрия Мещерякова.

Сейчас устанавливается размер ущерба, нанесенный заповеднику.

Пожар ликвидирован. С учетом повторного возгорания площадь составила около 330 гектаров сказал Мещеряков

1 июля украинские дроны атаковали биосферный заповедник "Аскания-Нова", из-за чего там возникли пять возгораний. Три пожара вспыхнули в заповедной степи и два – на территории заказника федерального значения "Асканийский".