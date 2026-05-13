Москва13 маяВести.Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил об отражении атаки украинских БПЛА на Астраханский газоперерабатывающий завод (АГПЗ).
Все вражеские летательные аппараты были либо сбиты, либо подавлены средствами РЭБ, проинформировал глава региона.
Сегодня, 13 мая, была отражена атака БПЛА ВСУ на АГПЗ. … Обломки вызвали возгораниенаписал Бабушкин в Telegram-канале
По данным МЧС, уточнил он, горение будет устранено в течение нескольких часов. Жертв и пострадавших среди сотрудников предприятия нет.
Губернатор заверил, что угрозы загрязнения атмосферного воздуха на территории Астрахани не наблюдается.