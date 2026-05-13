На АГПЗ в Астраханской области после атаки БПЛА произошел пожар

Москва13 мая Вести.Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил об отражении атаки украинских БПЛА на Астраханский газоперерабатывающий завод (АГПЗ).

Все вражеские летательные аппараты были либо сбиты, либо подавлены средствами РЭБ, проинформировал глава региона.

Сегодня, 13 мая, была отражена атака БПЛА ВСУ на АГПЗ. … Обломки вызвали возгорание написал Бабушкин в Telegram-канале

По данным МЧС, уточнил он, горение будет устранено в течение нескольких часов. Жертв и пострадавших среди сотрудников предприятия нет.

Губернатор заверил, что угрозы загрязнения атмосферного воздуха на территории Астрахани не наблюдается.