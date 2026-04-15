Москва15 апрВести.Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о том, что республика подверглась атаке украинских БПЛА. По его словам, несколько беспилотников противника были сбиты над промышленной зоной Стерлитамака.
Обломки упали на территорию одного из предприятийнаписал глава Башкирии в мессенджере MAX
Он подчеркнул, что подробности выясняются. Все экстренные службы работают на месте, возникшее возгорание тушат.
Ранее сегодня сообщалось о том, что в Башкирии объявлена беспилотная опасность, аэропорт в Уфе временно не принимает и не отправляет рейсы.