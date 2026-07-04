В Херсонской области отразили ночную атаку 26 украинских беспилотников Сальдо: в Херсонской области нейтрализовано 26 воздушных целей противника

Москва4 июл Вести.В воздушное пространство Херсонской области минувшей ночью было совершено вторжение со стороны украинских дронов. Атака была отражена, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Всего было ликвидировано 26 БПЛА.

Силами РЭБ, МОГ и ПВО отбита ночная атака на логистическую инфраструктуру региона, нейтрализовано 26 воздушных целей противника написано в сообщении областного главы

Ранее также сообщалось о 18 уничтоженных беспилотниках ВСУ на территории Донецкой Народной Республики. Был нанесен ущерб транспортным средствам.