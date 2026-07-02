Москва2 июлВести.Территория Херсонской области минувшей ночью была подвергнута новым атакам со стороны ВСУ. За этот период в небе над регионом было сбито 26 беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Этому способствовали действия систем противовоздушной обороны и мобильных огневых групп.
Сбито 26 ударных БПЛА самолетного типанаписано в канале губернатора в MAX
Ранее также сообщалось об атаках украинских БПЛА на Воронежскую и Нижегородскую области. В последней в результате налета техники погиб мирный житель.