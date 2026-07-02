Житель Нижегородской области погиб при ночной атаке БПЛА Никитин: в Нижегородской области погиб мирный житель, уничтожено 30 БПЛА

Москва2 июл Вести.На территории Нижегородской области в ночь на 2 июля погиб мирный житель. Это произошло во время атаки беспилотников Украины, проинформировал губернатор региона Глеб Никитин.

В общей сложности к настоящему моменту известно о 30 уничтоженных БПЛА.

С болью в сердце должен сообщить о гибели одного мирного жителя написал глава области в MAX

Он отметил, что родственникам погибшего будет оказана вся необходимая поддержка.

Еще четыре человека пострадали, им оказывают медицинскую помощь.

Отражение атаки на регион продолжается.