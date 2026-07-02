Москва2 июлВести.На территории Нижегородской области в ночь на 2 июля погиб мирный житель. Это произошло во время атаки беспилотников Украины, проинформировал губернатор региона Глеб Никитин.
В общей сложности к настоящему моменту известно о 30 уничтоженных БПЛА.
С болью в сердце должен сообщить о гибели одного мирного жителянаписал глава области в MAX
Он отметил, что родственникам погибшего будет оказана вся необходимая поддержка.
Еще четыре человека пострадали, им оказывают медицинскую помощь.
Отражение атаки на регион продолжается.